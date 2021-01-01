فلسطين تشارك في الورشة التشاورية الاقليمية حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي

رام الله / سما /

شاركت دولة فلسطين في الورشة التشاورية الاقليمية حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي، للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، والذي عقد في القاهرة برعاية مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR).

وترأس وفد فلسطين في الورشة، رئيس المركز الوطنيّ لإدارة مخاطر الكوارث حسن أبو العيله.

وناقشت مجموعات العمل في اللقاء التشاوري محاور عديدة أهمها: النتيجة والهدف لإطار سنداي والتقدم المحرز في تنفيذه، وتقييم معلومات وفهم المخاطر، وحوكمة المخاطر وإدارتها، والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود، والتأهب للكوارث والاستجابة لها وإعادة البناء بشكل أفضل، والتعاون والشراكات، والتحولات في السياق والقضايا الناشئة، والخطوات المستقبلية.

كما تم تقديم عرض من اليونسكو حول الإصدار القادم من برنامج "اليونسكو" أطلس حول الأخطار الطبيعية في المنطقة العربية.

وشارك الوفد الفلسطيني بفعالية من خلال العديد من اللقاءات الثنائية مع الأشقاء في الدول العربية، وكذلك المنظمات الدولية، من أجل تعزيز الشراكات والاطلاع على التجارب العربية، واطلاعهم على التجربة الفلسطينية والمعيقات والتحديات التي تواجهها فلسطين في بناء نظام وطني، والتي يشكل الاحتلال والجدار والاستيطان والتقسيم الجيوسياسي أهم هذه المعيقات.

وعقد الوفد الفلسطيني لقاء مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتم نقاش العديد من القضايا الهامة وسبل دعم فلسطين في بناء نظامها الوطني للحد من مخاطر الكوارث.

واستعرض رئيس الوفد التقدم الذي أحرزته فلسطين في هذا السياق وأهم المعيقات، ووعد المكتب الدولي بدراسة احتياجات فلسطين مبديا استعداده لتقديم المساعدة، وتم إدراج فلسطين من بين خمسة دول عربية لدراسة وتقييم التقدم الذي أحرزته وعرض نتائج التقييم على مكتبهم في جنيف، موجها دعوة للمكتب لزيارة فلسطين والاطلاع عن قرب على المعيقات التي يتسبب بها الاحتلال والمتمثلة بالاستيطان والجدار واستخدامات الأراضي .

وعلى هامش الورشة، التقى رئيس الوفد مع رئيس المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي يتبع جامعة الدول العربية، وبحثا سبل تطوير وتعزيز دور المركز وجدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

يذكر أن فلسطين انتخبت عضو مجلس إدارة في الدورة الأخيرة التي عقدتها الهيئة العامة في شهر 6/2021، وهذه الورشة التشاورية تأتي في سياق التحضير لاجتماع الآلية العربية الرابعة للحد من مخاطر الكوارث والاجتماع التأسيسي لمجلس الوزراء العرب للحد من مخاطر الكوارث والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث.