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أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في "الإيسيسكو" لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

الخميس 21 أبريل 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، في رسالة له، اليوم الخميس، لجنة الخبراء الأثريين المنبثقة عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، إلى اجتماع طارئ للبحـث فـي قضية تصعيد الاعتداءات تجـاه المقدسات الإسلامية والمواقع الأثرية في فلسطين.

وجاءت مخاطبة أبو زهري لمدير عام منظمة "الإيسيسكو" سالم بن محمد المالك، فـي ضـوء الهجمة الشرسـة مـن قبـل الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة علـى المواقع الأثرية والدينية والإسلامية في فلسطين والقدس بشكل خاص، حيـث تـم تصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبـارك وحرمان الفلسطينيين مـن الصـلاة في المسجد والانتهاكات المستمرة لحرمته، ليتم اتخاذ القرارات والآليات اللازمة لحمايـة الـتـراث الإسلامي والمسيحي في فلسطين ومدينة القدس الشريف خاصة.

وفي السياق ذاته، دعا أبو زهري المنظمة لمزيد من الدعم لإسناد القضية الفلسطينية وشعبها والقدس على وجه الخصوص.

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