كوخافي يصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، عن أن رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أصدرت تعليماته الى قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية أخرى على قطاع غزة.



وأشارت القناة، إلى أن تعليمات كوخافي لقائد المنطقة الجنوبية، جاءت عقب اطلاق الصواريخ الليلة الماضية، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال، قد قصفت موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المجلس الإقليمي (أشكول).

على صعيد متصل كشف موقع "واللا" العبري النقاب، اليوم الخميس، عن الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة أمام غزة.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، طلب فور الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" (يوليو 2021)، تدشين خطة عسكرية جديدة استعدادا لمهاجمة القطاع.

وتقضي الخطة الإسرائيلية بمهاجمة قطاع غزة وسد كل الثغرات الممكنة، وتجنب أي إخفاقات عسكرية ممكنة، مع تقليل الخسائر وبأقل تكلفة مادية، فضلا عن وضع "بنك أهداف" داخل قطاع غزة.

وطالب الجنرال كوخافي بالاستفادة من تجربة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مع وضع تكتيكات وخطط جديدة لمهاجمة القطاع.

وذلك في وقت أشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ، فعليا، بسلسلة مناورات عسكرية تحاكي الحرب البرية على قطاع غزة، بمشاركة من ضباط إسرائيليين قدامى، شاركوا في حروب ماضية مع غزة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملياتية داخل قطاع غزة.