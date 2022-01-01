روسيا تهدد إسرائيل في حال زودت أوكرانيا بمعدات دفاعية ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن روسيا هددت إسرائيل في حال زودت الأخيرة أوكرانيا بخوذ وسترات واقية.

وبحسب القناة، قال سفير روسيا لدى إسرائيل: إن بلاده ستتأكد من صحة ما اعتبرته شائعات تم ترويجها بهذا الشأن.

من جهتها نقلت "يديعوت" احرونوت العبرية عن مصادر سياسية في تل ابيب قولها ان مخاوف تسود الاوساط الامنية والعسكرية الاسرائيلية من ردود فعل روسية قوية في سوريا تؤثر على التنسيق والتعاون بين البلدين وتعيق العمليات الاسرائيلية في سوريا .

وكانت وزارة الجيش الإسرائيلي أعلنت أمس الأربعاء، أن وزير الجيش بيني غاتس أقر شراء معدات واقية لصالح قوات الإنقاذ والمنظمات المدنية في أوكرانيا بما في ذلك خوذ وسترات.

وأكد غانتس أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لأوكرانيا من بينها إقامة مستشفى ميداني واستقبال قادمين جدد ولاجئين وإرسال مواد غذائية وأدوية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية السفير الإٍسرائيلي في موسكو أليكس بن تسفي للمثول أمامها الاثنين الماضي ، وذلك على خلفية إدانة إسرائيل التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

وجاء استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية توتر في العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد إدانة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الحرب الروسية في أوكرانيا والتي وصفها بجريمة حرب، بالإضافة إلى تأييد إسرائيل طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي، وجهت روسيا انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، وذلك على خلفية تصويت الأخيرة لصالح قرار تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن إسرائيل تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني والضم المتواصل لأراضي الفلسطينيين.