"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا الاثنين القادم لبحث اعتداءات الاحتلال على الأقصى

وكالات - سما-

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية -واس، إن "المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة يوم الاثنين القادم؛ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على طلب من إندونيسيا".

وأضافت الوكالة أن "الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال والاعتداء يوميا على المصلين في داخله".

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.

ودعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.