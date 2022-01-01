  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا الاثنين القادم لبحث اعتداءات الاحتلال على الأقصى

الخميس 21 أبريل 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا الاثنين القادم لبحث اعتداءات الاحتلال على الأقصى



وكالات - سما-

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية -واس، إن "المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة يوم الاثنين القادم؛ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على طلب من إندونيسيا".

وأضافت الوكالة أن "الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال والاعتداء يوميا على المصلين في داخله".

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.

ودعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة

فيديو.. بينيت لأشهر إعلامية في شبكة CNN: “انتِ تكذبين” المذيعة: "لا تقول إنني أكذب

أسعار صرف العملات

جيش الاحتلال يكشف حقيقة ما جرى الليلة من تصعيد ويتعهد باجراء تحقيق

أرسلت لها صورا.. ايران تكشف مكان مخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية وتهدد بقصفه

الأخبار الرئيسية

روسيا تهدد إسرائيل في حال زودت أوكرانيا بمعدات دفاعية ..

لبيد وغانتس يهددان غزة: خططنا جاهزة ولن نسمح باطلاق مزيد من الصواريخ

خلال بيان ختامي من 16بندًا.. “اللجنة العربية” تدعو في اجتماعها الطارئ لتحرك دولي لوقف “الاستفزاز” بالأقصى

صحيفة: تراجع الاحتلال عن وعوده يثير استياء وحفيظة الوسطاء ويضعهم في حرج

رسائل تهديد إسرائيليّة لقيادة حماس: لن نتحمّل المزيد من الصواريخ وجيشنا بحالة تأهب قصوى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم