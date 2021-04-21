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الشعبية تحذر : تمديد الاحتلال اعتقال القائد بشير الخيري سيقود الى اضرابات في السجون

الخميس 21 أبريل 2022 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحذر : تمديد الاحتلال اعتقال القائد بشير الخيري سيقود الى اضرابات في السجون



رام الله / سما /

أصدرت قيادة فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، مساء اليوم الخميس، تصريحاً مقتضباً.

وأعلنت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال خلال تصريح صحفي، أنه في حال إقدام الاحتلال على تمديد حكم الاعتقال الإداري للقائد الوطني الكبير المحامي الرفيق/ بشير الخيري، فإن عدد كبير من الأسرى سيخوضوا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً له، بالإضافة لخطوات تصعيدية أخرى..

وإليكم نص البيان:

تصريح مقتضب صادر عن قيادة فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال

تعلن قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أنه في حال إقدام الاحتلال على تمديد حكم الاعتقال الإداري للقائد الوطني الكبير المحامي الرفيق/ بشير الخيري فإن عدد كبير من الأسرى سيخوضوا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً للرفيق، والقيام بخطوات تصعيدية أخرى.

قيادة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال
21-4-2021

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