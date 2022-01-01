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لبيد وغانتس يهددان غزة: خططنا جاهزة ولن نسمح باطلاق مزيد من الصواريخ

الخميس 21 أبريل 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد وغانتس يهددان غزة: خططنا جاهزة ولن نسمح باطلاق مزيد من الصواريخ



القدس المحتلة / سما /

استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية وصل إلى إسرائيل اليوم (الخميس).   ودعا لبيد خلال اللقاء بالوفد" "ندعو جميع قادة المنطقة إلى التحرك والتعبير عن المسؤولية من أجل تهدئة الوضع" موضحا "لن نقبل بأي حال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل".   وأضاف لبيد: "العالم كله بما فيها حماس يعرفون أن إسرائيل ستعمل كل ما هو ضروري لحماية أمن الإسرائيليين" زاعنا أن "إسرائيل" تحافظ على الوضع الراهن في مدينة القدس ولا تنوي تغييره.

من جهته أجرى وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس مشاورات مع رؤساء مستوطنات غلاف قطاع غزة في ضوء التصعيد الذي جرى الليلة الماضية وإطلاق صواريخ من غزة

وبحسب "والا"، قال غانتس لرؤساء السلطات المحلية في الغلاف: "نحن جاهزون لأي سيناريو وإذا لزم الأمر سنرد بقوة" موضحا "لدينا خطط في غزة إذا كان علينا التحرك".

وتأتي زيارة غانتس لتهدئة الأجواء بين صفوف المستوطنين في غلاف قطاع غزة، وتجاوز الانتقادات الموجة للجيش الإسرائيلي في أعقاب إطلاق صاروخ من غزة صوب سديروت انفجر في فناء منزل.

وحمل سكان الغلاف الجيش مسؤولية الفشل في عدم اعتراض الصاروخ.

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