إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين في سنجل شمال رام الله

رام الله/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الخميس، إثر اعتداء المستوطنين عليهم خلال تواجدهم في أراضيهم ببلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن رئيس البلدية معتز طوافشة والعامل في البلدية، والمزارع عوض شبانة أصيبوا بجروح ورضوض عقب اعتداءات المستوطنين عليهم لدى محاولتهم منع مستوطن من حراثة أرض زراعية شمال البلدة.

وأضافت أن شبانة تعرض لإصابات في وجهه نقل إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المستوطن كان قد استولى على مساحات من أراضي القرية، ووضع كرافات، ويرعى أغنامه في المنطقة، ويحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون مسلحون من مستوطنة "معاليه ليفونا" المقامة على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، جولات سياحية في أراضي سنجل، وخربوا أراضي زراعية وكسروا أشجار زيتون.