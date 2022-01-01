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شهاب: ما تحقق في الأقصى من منع ذبح القرابين ومسيرة الأعلام انجاز لصمود شعبنا

الخميس 21 أبريل 2022 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهاب: ما تحقق في الأقصى من منع ذبح القرابين ومسيرة الأعلام انجاز لصمود شعبنا



غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم الخميس، أن ما تحقق في المسجد الأقصى  فيما يتعلق بمنع ذبح القرابين ومسيرة الأعلام انجاز يحسب لصمود شعبنا ووحدة مقاومته.

وقال القيادي شهاب في تصريحات صحفية :"صراعنا طويل ومستمر مع هذا الاحتلال وأمامنا خطوات لقطع يد العدو التي تمتد للأقصى".

وأضاف :"استطعنا أن نعيد كرة اللهب إلى قلب الكيان من خلال الصراع القوي وتبادل الاتهامات بين قيادات ومجتمع الاحتلال".

وشدد شهاب على أن الفصائل عندما تعمل بإجماع واحد تُحقق انجازات بأقل الإمكانيات والتضحيات.

وطالب بضرورة تحويل الأداء الجمعي الفلسطيني لاستراتيجية عمل وطني ضمن جبهة انقاذ وطني موحد لمواجهة الاحتلال وكل السياسات التي تحاول أن ترهن الشعب الفلسطيني.

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