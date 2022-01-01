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حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة وندعو شعبنا للاستنفار

الخميس 21 أبريل 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة وندعو شعبنا للاستنفار



غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أبناء شعبنا إلى الاستنفار والاحتشاد في فجر غدٍ الجمعة "فجر إنا باقون" دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى

وحيت الحركة في بيان لها وصل "سما"،  صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، الذين تصدّوا لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وافتخار، مؤكّدين للقاصي والداني أن للأقصى رجالا يحمونه، ويدافعون عن طُهْره، رغم بشاعة العدوان وإرهاب المحتلين.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

《 بسم الله الرحمن الرحيم 》

 

 نحيي المرابطين الصامدين وندعو شعبنا إلى الاستنفار والاحتشاد في فجر غدٍ الجمعة "فجر إنا باقون" دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى

نحيي صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، الذين تصدّوا لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وافتخار، مؤكّدين للقاصي والداني أن للأقصى رجالا يحمونه، ويدافعون عن طُهْره، رغم بشاعة العدوان وإرهاب المحتلين.

كما نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بمقاومتنا الباسلة ووحدة شعبنا الثائر الذي أفشل مسيرة الأعلام، وما زال يستنفر قواه في أماكن وجوده كافّة دفاعاً عن القدس والأقصى، وتعبيراً عن إيماننا الراسخ بحقنا في الحرية والاستقلال.

 إننا وإذ نؤكد أن معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة، فإننا نجدد دعوة شعبنا في القدس وفي عموم أراضينا الفلسطينية المحتلة للاحتشاد والمشاركة في حملة (الفجر العظيم) في المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي هذه الجمعة، الموافق 21 رمضان، تحت شعار "إنا باقون"، لنؤكد للعدو الصهيوني أننا متجذّرون في هذه الأرض مدافعون عن قدسنا وأقصانا حتى التحرير والعودة.

حركة المقاومة الإسلامية حماس - القدس

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