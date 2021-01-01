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بوتين يعلن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية ومحاصرة من تبقى في مصنع الصلب

الخميس 21 أبريل 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعلن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية ومحاصرة من تبقى في مصنع الصلب



وكالات - سما-

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن قوات بلاده "نجحت" في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون.


وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن "نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملًا ناجحًا"، كما ورد خلال لقاء بثه التلفزيون.


وابلغ الرئيس الروسي وزير الدفاع أيضا أنه يريد محاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في موقع المعادن في آزوفستال لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح إذ إن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض.


وقال بوتين "أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه". وتابع "يجب أن نفكر ... في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض".


وتابع "يجب إغلاق هذه المنطقة بأكملها بحيث لا ندع ذبابة واحدة تمر".


وما زال الموقع الصناعي الواسع يضم ألفي جندي أوكراني، حسب وزير الدفاع الروسي.
كما وعد بوتين بضمان سلامة من يستسلمون منهم. وقال "اقترح مرة أخرى على كل الذين لم يلقوا أسلحتهم أن يفعلوا ذلك والجانب الروسي يضمن سلامتهم ومعاملتهم بكرامة".

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