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خلال بيان ختامي من 16بندًا.. “اللجنة العربية” تدعو في اجتماعها الطارئ لتحرك دولي لوقف “الاستفزاز” بالأقصى

الخميس 21 أبريل 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال بيان ختامي من 16بندًا.. “اللجنة العربية” تدعو في اجتماعها الطارئ لتحرك دولي لوقف “الاستفزاز” بالأقصى



عمان / وكالات/
 
دعت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالقدس، الخميس، إلى تحرك دولي فاعل بوقف الممارسات “الاستفزازية” بالمسجد الأقصى.
جاء ذلك في البيان الختامي للجنة المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، عقب انتهاء اجتماعها الرابع، بالعاصمة الأردنية عمان.
وتضمن البيان 16 بندا، كان أبرزها دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري تجاه ما يجري بالمسجد الأقصى، وحماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإبقاء اللجنة العربية منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق انطلق اجتماع اللجنة، التي تضم في عضويتها؛ الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية.
كما تشارك الإمارات في الاجتماع بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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