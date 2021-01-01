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رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع تين هاج

الخميس 21 أبريل 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع تين هاج



وكالات / سما /

أكد مانشستر يونايتد رسميا، تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربا للفريق ابتداء من الموسم المقبل في صفقة مدتها 3 سنوات، مع خيار التمديد 12 شهرًا أخرى.

وسيحل مدرب أياكس البالغ من العمر 52 عاما، محل المدرب المؤقت رالف رانجيك، بعد موافقته شفهيا على تولي المسؤولية الأسبوع الماضي.

وأثار تين هاج إعجاب مسؤولي مانشستر يونايتد، خلال مقابلة بين الطرفين، لكنه أراد تعليق الإعلان حتى نهائي كأس هولندا يوم الأحد، والذي خسره أياكس أمام أيندهوفن.

في اليومين الماضيين، وافق يونايتد على دفع تعويض لأياكس، في حدود 2.5 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن تين هاج ومساعده ميتشيل فان دير جاج.

وعند الإعلان عن النبأ، قال تين هاج لموقع مانشستر يونايتد: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربًا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل، أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".

#مانشستر يونايتد #إريك تين هاج #تين هاج

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