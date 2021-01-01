  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزارة الاقتصاد تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر الماضي

الخميس 21 أبريل 2022 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تدمغ 1.45 طن ذهب الشهر الماضي



رام الله / سما /

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، (1.45) طن ذهب تقريبا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.38 مليون شيقل تقريبا.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال شهر آذار ارتفاعا بنسبة 161% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الذي سبقه، كما سجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 137% عن الشهر ذاته من العام السابق.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آذار 2022 مبلغ 1947 دولارا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 13%، في حين نفذت طواقم المديرية 21 جولة تفتيشية شملت 49 محلا.

ووفق تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، فإن المديرية أحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت المديرية المواطنين للحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

#وزارة الاقتصاد #الذهب #دمغ الذهب

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

فيديو.. بينيت لأشهر إعلامية في شبكة CNN: “انتِ تكذبين” المذيعة: "لا تقول إنني أكذب

معاريف: بعد “قمة النقب” المستفزة.. حماس تحقق 3 انتصارات على "إسرائيل"

انطلاق "مسيرة الأعلام" باتجاه باب العمود بمشاركة بن غفير (فيديو)

تخوفات من غضب روسي...غانتس يصادق على تزويد معدات دفاعية لأوكرانيا

أسعار صرف العملات

20 إصابة و3 معتقلين خلال اقتحام الاقصى لليوم الخامس على التوالي

الأخبار الرئيسية

خلال بيان ختامي من 16بندًا.. “اللجنة العربية” تدعو في اجتماعها الطارئ لتحرك دولي لوقف “الاستفزاز” بالأقصى

صحيفة: تراجع الاحتلال عن وعوده يثير استياء وحفيظة الوسطاء ويضعهم في حرج

رسائل تهديد إسرائيليّة لقيادة حماس: لن نتحمّل المزيد من الصواريخ وجيشنا بحالة تأهب قصوى

الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

سرايا

كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم