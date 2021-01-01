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فيديو يهز مصر.. أب يحاول رمي ابنته من الشرفة..!

الخميس 21 أبريل 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يهز مصر.. أب يحاول رمي ابنته من الشرفة..!



القاهرة / سما /

بعد الصدمة التي خلفتها مشاهد مروعة بين أب وابنته، وسط المصريين خلال الساعات الماضية، إثر تداول فيديو لوالد يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل، أعلنت السلطات المصرية، فتح تحقيق في الواقعة من أجل الوصول إلى هوية الذين ظهروا في المقطع الذي هز البلاد.

وأفاد مصدر مصري مسؤول أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل والذي وثق لحظة ما قبل سقوط الفتاة من البلكونة.

كما أضاف أنه جارٍ تحديد هوية الأشخاص والوقوف على ملابسات الواقعة، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

فيما قال بعض رواد التواصل إن اللقطات تصور رجلا يحاول "تأديب" ابنته من خلال تهديدها بإلقائها من الشرفة.

وأظهر في الفيديو الذي امتد لمدة 44 ثانية تخطف الأنفاس، رجلا يمسك بفتاة من يديها وهي معلقة من شرفة، قبل أن يتدخل رجلان آخران لجذبها وإنقاذها.

إلا أن الأول ينهال عليها بالضرب، وسط شجارات وألفاظ نابية!

#الشرفة #مصر #الاب #الشرطة

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