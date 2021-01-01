لجين عمران تكشف تعرضها لعملية احتيال - وهذا حجم ثروتها

وكالات / سما /

روت الإعلامية السعودية لجين عمران، تفاصيل تعرضها لعملية احتيال كانت قد تعرضت لها بأحد معارض السيارات، بمبلغ يزيد عن 700 ألف درهم.

وأوضحت لجين عمران أثناء حلولها ضيفة على الإعلامي ومواطنها علي العلياني، في برنامجه "مراحل" والذي يتم بثه عبر قناة "SBC"، إنها كانت ذاهبة لشراء سيارة جديدة من أحد معارض السيارات المعروفة ولم تذكر اسمه.

وتابعت كان لدي صديق مشترك قال لي سوف تدفعين مبلغ 400 ألف على أن يتبقى 300 ألف يتم دفعهم على 6 أشهر، ولكن مقابل أن أقول أني اشتريت سيارتي من معرضهم عبر السوشيال ميديا، وهو ما واقفت عليه فهو عرض لا يُفوت.

وتحدث لجين عمران عن باقي تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها جلست هي وشقيقها مع المسؤولين في المعرض، وقدمت لهم شيكًا بقيمة نصف مقدم السيارة 200 ألف درهم في حينها، مؤكدة أنها تحمست للغاية للأمر، وأبقت النصف الآخر عند الاستلام، وبعدها صورت الإعلان بالفعل وحصل المعرض على الدعاية المطلوبة، ولكنهم فجأة غيروا الاتفاق.

فعند حلول وقت الاستلام، لم ينفذوا اتفاقهم معي، وقالوا لي سوف نخصم لك 100 ألف فقط، ولم أبد اعتراضًا ولكني كنت أرغب في تنفيذ الاتفاق من البداية إذا كان كذلك، لذا لجأت إلى الشرطة كونهم رفضوا وقتها دفع الـ 200 ألف، ولكن بتدخل الشرطة ردوا لي المبلغ وقلت لهم أنهم مراوغين وأنا سيدة لكني أرجل منكم.

هذا وكشفت ايضًا لجين عمران عن حجم ثروتها الحالي، مؤكدة أنها تُقدر بقرابة الـ 13 مليون درهم إماراتي أي ما يُعادل أكثر من 3.5 مليون دولار، وتلك هي نتيجة العمل لمدة عقدين من الزمن، وهذه الثروة موزعة في العقارات.