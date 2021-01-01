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خطوات بسيطة تمنع جوجل من تعقب بياناتك

الخميس 21 أبريل 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطوات بسيطة تمنع جوجل من تعقب بياناتك



وكالات / سما /

خطوات بسيطة ستساعدك في منع جوجل وفيسبوك من تعقب بياناتك، وبالتالي التمتع بقدر أكبر من الخصوصية، ولا تحتاج لأكثر من 30 ثانية بحسب ما ذكر موقع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وهذه الخطوات التي أطلق عليها “فحص الخصوصية” ضرورية، لا سيما أن البيانات التي تجمعها “فيسبوك” و”غوغل” ضخمة وتستطيع أطراف ثالثة الحصول عليها بسهولة لأهداف تجارية.

فعلى سبيل المثال، عندما تريد قراءة مقال على موقع معين من خلال حسابك في “فيسبوك” و”غوغل”، قد تقع في هذا الفخ، دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد على الموقع ذاته.

وبحسب “فوكس نيوز”، “في اللحظة التي تقوم بفعل ذلك، تكون كشفت عن نقاط تتبع لك، وكل ما تفعله على هذا الموقع، يتم إرساله إلى غوغل وفيسبوك”.

ولمنع تعقب فيسبوك لك، اتبع هذه الخطوات:

من الكمبيوتر:

سجل الدخول، ثم انقر فوق السهم المتجه لأسفل في أعلى اليمين. انقر فوق “الإعدادات والخصوصية”، واختر “الإعدادات”. انقر فوق “التطبيقات ومواقع الويب” في القائمة الجانبية اليسرى. إذا كنت لا ترى ذلك، فاختر “الأمان وتسجيل الدخول”، ثم “التطبيقات ومواقع الويب”.

من هاتف آيفون:

اختر “الإعدادات والخصوصية”، ثم “الإعدادات”. قم بالتمرير لأسفل إلى “التطبيقات ومواقع الويب”.

من أجهزة أندرويد:

افتح تطبيق “فيسبوك”، ثم انقر فوق القائمة، واذهب إلى “الإعدادات والخصوصية”، ثم “الإعدادات”. قم بالتمرير لأسفل إلى “الأمان”، ثم انقر فوق “التطبيقات ومواقع الويب”.

غوغل

وبالنسبة لغوغل، ادخل على صفحة الحسابات المرتبطة بحسابك على “غوغل”، وهناك ستجد أي حسابات قمت بالتسجيل فيها باستخدام حساب “غوغل” الخاص بك. إذا كنت تريد حذف أي منها، انقر فوق “إلغاء الارتباط”.

وأحيانا قد لا تستطيع فعل ذلك، لأن بعض التطبيقات تطلب فتح التطبيق ذاته والدخول على إعدادات التطبيق والبحث عن الحسابات المرتبطة ثم تنفيذ الإلغاء.

يجب أيضا أن تتحقق من التطبيقات والخدمات التي يمكنها الوصول إلى حسابك في غوغل.

وعادة ما تحتاج إلى تحميل مثل هذه التطبيق لمساعدتك في إنجاز أعمال مثل تحديد مواعيد التمارين الرياضية أو جدول العمل اليومي.

وقد يطلب هذا التطبيق الإذن بالوصول إلى “تقويم غوغل و”جهات اتصال غوغل” لاقتراح مواعيد للقاءات محتملة وأصدقاء يمكنك مقابلتهم.

وفي حال لا تحتاج لمثل هذه التطبيقات، قم بالخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الأمان. ضمن “تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها الوصول إلى الحساب”، اختر “إدارة وصول الجهات الخارجية”. اختر التطبيق أو الخدمة التي تريد إزالتها. اختر “إزالة إمكانية الوصول”.

#جوجل #البيانات #تعقب

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