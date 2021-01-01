"التعاون الإسلامي" تعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك

جدة / سما /

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على طلب من جمهورية اندونيسيا.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين والمتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء يوميا على المصلين داخله.

وكان الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عبر عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.