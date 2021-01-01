  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعاون الإسلامي" تعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك

الخميس 21 أبريل 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك



جدة / سما /

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على طلب من جمهورية اندونيسيا.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين والمتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء يوميا على المصلين داخله.

وكان الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عبر عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

#منظمة التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

فيديو.. بينيت لأشهر إعلامية في شبكة CNN: “انتِ تكذبين” المذيعة: "لا تقول إنني أكذب

معاريف: بعد “قمة النقب” المستفزة.. حماس تحقق 3 انتصارات على "إسرائيل"

انطلاق "مسيرة الأعلام" باتجاه باب العمود بمشاركة بن غفير (فيديو)

تخوفات من غضب روسي...غانتس يصادق على تزويد معدات دفاعية لأوكرانيا

أسعار صرف العملات

20 إصابة و3 معتقلين خلال اقتحام الاقصى لليوم الخامس على التوالي

الأخبار الرئيسية

خلال بيان ختامي من 16بندًا.. “اللجنة العربية” تدعو في اجتماعها الطارئ لتحرك دولي لوقف “الاستفزاز” بالأقصى

صحيفة: تراجع الاحتلال عن وعوده يثير استياء وحفيظة الوسطاء ويضعهم في حرج

رسائل تهديد إسرائيليّة لقيادة حماس: لن نتحمّل المزيد من الصواريخ وجيشنا بحالة تأهب قصوى

الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

سرايا

كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم