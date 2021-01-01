جيش الاحتلال يكشف حقيقة ما جرى الليلة من تصعيد ويتعهد باجراء تحقيق

القدس المحتلة / سما /

قال الناطق العسكري الإسرائيلي اليوم، الخميس، أنه تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، عند الساعة 22:33 من مساء أمس، وسقطت شظايا منها على بيت في بلدة سديروت، ومن دون إطلاق صاروخ من "القبة الحديدية" لاعتراضها.

ويعقد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، "مداولات طارئة" مع رؤساء السلطات المحلية في "غلاف غزة" اليوم، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وجاء في بيان للناطق العسكري أنه "أطلقت أمس قذيفة صاروخية واحدة فقط باتجاه الأراضي الإسرائيلية، التي سقطت في ساحة بيت في سديروت، وردا على ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي (موقعا في قطاع غزة) وأثناء الهجوم تم إطلاق أعيرة نارية ثقيلة (من القطاع) تسببت بتشغيل صافرات الإنذار ولم يُنفذ إطلاق أربع قذائف صاروخية مثلما جرى الإعلان بداية، وسيتم فحص الواقعة والتحقيق فيها".

وأضاف الناطق العسكري أنه بالرغم من عدم إطلاق القذائف الصاروخية الأربع من القطاع، إلا أن "القبة الحديدية" لاعتراض المقذوفات أطلقت أكثر من 15 صاروخا اعتراضيا.

وعند الساعة 02:35 قبيل فجر اليوم، انطلقت صافرات الإنذار في أعقاب إطلاق أعيرة نارية ثقيلة من القطاع، لكن من دون إطلاق صواريخ اعتراضية من "القبة الحديدية".

وبحسب الناطق العسكري الإسرائيلي، فإنه جرت محاولة لإطلاق قذيفة صاروخية عند الساعة 05:30 من فجر اليوم، لكنها سقطت في القطاع.