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اتحاد القدم يصدم شباب رفح!

الخميس 21 أبريل 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد القدم يصدم شباب رفح!



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قراره النهائي بخصوص طلب شباب رفح بتسجيل اللاعب سعيد السباخي ضمن كشوفاته, للمشاركة مع الفريق في الجولات القادمة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد اتحاد القدم, رفضه طلب "الزعيم" بقيد السباخي على كشوفاته, بسبب عدم مرور سنة ميلادية على رحيل اللاعب عن الفريق, ناهيك عن إغلاق فترة القيد والتسجيل.

وكان "الزعيم" يأمل تسجيل اللاعب ضمن صفوفه, للمشاركة معه في المباريات التسعة المتبقية للفريق في دوري الممتازة, على غرار ما حدث الموسم الماضي, إذ ظهر صانع الألعاب مع شباب رفح عقب نهاية عقده مع شباب السموع آنذاك.

 يشار إلى أن فريق شباب رفح يحتل المركز الرابع حاليا في دوري الدرجة الممتازة برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

#شباب رفح #الاتحاد الفلسطيني #سعيد السباخي

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