خلال اتصال مع لابيد.. الامارات تعرب عن تقديرها لما تفعله اسرائيل بالمسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد: إنه تحدث مع وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، الذي أعرب عن “تقديره للخطوات التي تتخذها إسرائيل لتهدئة التوتر”.

ونقل لابيد عن ابن زايد قوله إنه “يتفهم الصعوبات التي تواجهها إسرائيل على الأرض”.

وأضاف “ناقشنا صعوبة التعامل مع الأخبار المزيفة المناهضة لإسرائيل التي توزع في العالم العربي واتفقنا على مواصلة العمل معًا لتعزيز التسامح الديني والسلام بين الإسرائيليين والعرب في الشرق الأوسط”.

وذكر لابيد أنه ناقش أيضًا مع وزير الخارجية الإماراتي “أهمية العلاقات بين الدول والجهود المبذولة لتعميقها وتقويتها”.