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اشتية يجدد مطالبة المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي

الخميس 21 أبريل 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يجدد مطالبة المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي



رام الله / سما /

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، مطالبة المجتمع الدولي، بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة.

وأدان اشتية، التصعيد الممنهج لدولة الاحتلال في القدس وقطاع غزة، مؤكدا أن إرهاب الدولة المنظم وفائض القوة العمياء، لن يفلح في ثني شعبنا عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس .

وأشار إلى أن استهداف أهلنا في قطاع غزة بالغارات وإنتهاك المسجد الأقصى بتكرار الاقتحامات ومواصلة عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل، إلا من إرادة الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال وممارساته، حتى تحقيق آماله بنيل حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه المحتلة.

#اشتية

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