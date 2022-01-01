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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 21 أبريل 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- إسرائيل "تخفف" الضغط عن الضفة والأعين باتجاه الحرم القدسي 

- الشرطة تمنع وصول مسيرة الأعلام إلى باب العامود 

- إغلاق على الضفة مع السماح بالوصول إلى القدس 

- جندي أطلق الرصاص وهو بالسيارة وقتل المحامي محمد عساف الذي كان ينقل نجله إلى روضة الأطفال 

* "يديعوت أحرونوت":

- الشرطة توقف مسيرة الأعلام وتمنعها من الوصول إلى باب العامود 

- يوم السبت سيتم إلغاء وضع الكمامة في الأماكن العامة 

- يهود من روسيا يهاجرون إلى إسرائيل يحصلون على امتيازات مالية ويغادرونها 

* "معاريف"

- بينيت منع بن غابير وأتباعه من الوصول إلى باب العامود كي لا يثير الاستفزاز 

- وزير الخارجية لبيد: الأزمة الحالية نتيجة الأخبار الكاذبة 

- الجيش يتخوف من اشتعال الوضع بغزة 

#الصحف الإسرائيلية

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