رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- إسرائيل "تخفف" الضغط عن الضفة والأعين باتجاه الحرم القدسي

- الشرطة تمنع وصول مسيرة الأعلام إلى باب العامود

- إغلاق على الضفة مع السماح بالوصول إلى القدس

- جندي أطلق الرصاص وهو بالسيارة وقتل المحامي محمد عساف الذي كان ينقل نجله إلى روضة الأطفال

* "يديعوت أحرونوت":

- الشرطة توقف مسيرة الأعلام وتمنعها من الوصول إلى باب العامود

- يوم السبت سيتم إلغاء وضع الكمامة في الأماكن العامة

- يهود من روسيا يهاجرون إلى إسرائيل يحصلون على امتيازات مالية ويغادرونها

* "معاريف"

- بينيت منع بن غابير وأتباعه من الوصول إلى باب العامود كي لا يثير الاستفزاز

- وزير الخارجية لبيد: الأزمة الحالية نتيجة الأخبار الكاذبة

- الجيش يتخوف من اشتعال الوضع بغزة