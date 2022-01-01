فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- إسرائيل "تخفف" الضغط عن الضفة والأعين باتجاه الحرم القدسي
- الشرطة تمنع وصول مسيرة الأعلام إلى باب العامود
- إغلاق على الضفة مع السماح بالوصول إلى القدس
- جندي أطلق الرصاص وهو بالسيارة وقتل المحامي محمد عساف الذي كان ينقل نجله إلى روضة الأطفال
* "يديعوت أحرونوت":
- الشرطة توقف مسيرة الأعلام وتمنعها من الوصول إلى باب العامود
- يوم السبت سيتم إلغاء وضع الكمامة في الأماكن العامة
- يهود من روسيا يهاجرون إلى إسرائيل يحصلون على امتيازات مالية ويغادرونها
* "معاريف"
- بينيت منع بن غابير وأتباعه من الوصول إلى باب العامود كي لا يثير الاستفزاز
- وزير الخارجية لبيد: الأزمة الحالية نتيجة الأخبار الكاذبة
- الجيش يتخوف من اشتعال الوضع بغزة