رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الخميس، وقوع إصابات واعتقالات عقب مواجهات خلال قمع الاحتلال للمواطنين بعد مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس.

كما أبرزت الصحف، تأكيد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي ادعى فيها أن الارض الفلسطينية ليست أرضا محتلة، مرفوضة ومضللة وتتناقض مع الشرعية الدولية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس ونظيره الجزائري يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع خاصة في القدس

- المقدسيون يتصدون لمسيرة استفزازية للمستوطنين

- الشيخ: تحديد أعمار وأعداد المصلين في "الأقصى" خرق فاضح ومحاولة لخلق واقع جديد

- الرئيس يعزي بوفاة الطبيب مروان وجيه القاسم

- الرئاسة: تصريحات بينيت مرفوضة ومضللة وتتناقض مع الشرعية الدولية

- غوتيريش يؤكد ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين

- الاحتلال يواصل تقييد حرية العبادة ويقرر تقليص عدد المصلين في كنيسة القيامة بعيد الفصح

- "العفو الدولية": إسرائيل دولة فصل عنصري واعتداءاتها على الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

- فلسطين وألمانيا توقعان اتفاقية لبناء محطتين للطاقة الشمسية في قطاع غزة

- ثلاثة آلاف أميركي يوقعون عريضة تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

- فرض إغلاق شامل على الضفة والمعابر مع غزة

- مصرع 4 مواطنين في حوادث متفرقة

- نادي الأسير: الاحتلال أصدر أكثر من 140 أمر اعتقال إداري منذ بداية نيسان

- مسحراتي نابلس القديمة.. يهتف لذوي الشهداء وينتصر للأسرى

- غانتس يصادق على تزويد معدات دفاعية لأوكرانيا

* "الأيام":

- الرئاسة: تصريحات بينيت مرفوضة ومضللة وتتناقض مع الشرعية الدولية

- القدس: إصابات واعتقالات ومواجهات خلال قمع الاحتلال للمواطنين عقب مسيرة استفزازية للمستوطنين

- الاحتلال يطلق أعيرة مطاطية على مركبة تابعة لوزارة الصحة قرب الجلزون

- إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه بلدة "سديروت" وإخلاء مواقع في القطاع خشية غارات إسرائيلية

- الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً من مساء اليوم حتى مساء السبت

- مستوطنون يقتحمون مواقع أثرية في محافظات الضفة إصابات واعتقالات خلال مواجهات ومداهمات بعدة مناطق

- الاحتلال يضع شروطاً لتسليم جثماني الشهيدين إغبارية

- التماس للعليا الإسرائيلية ضد تحديد أعداد المشاركين بـ"سبت النور" في القيامة

- وفاة أربعة مواطنين في ثلاثة حوادث منفصلة

- إيران: اعتقال ثلاثة جواسيس للموساد

- هجوم سيبراني يستهدف مواقع إلكترونية مهمة في إسرائيل مصدره العراق

- روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صواريخها البالستية

* "القدس":

- عشرات المقدسيين يتصدون لـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية

- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملًا على الأراضي الفلسطينية

- سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب "سديروت"

- وفد أميركي يبحث مع وزير خارجية الأردن سبل وقف التصعيد في القدس

- مستوطنون يقتحمون عدة مواقع تاريخية بالضفة

- غوتيريش يؤكد ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين

- "العليا" الإسرائيلية تصدر خلال ساعات قراراً بشأن فرض قيود على كنيسة القيامة

- ماريوبول على وشك السقوط والمعارك تتكثف في شرق وجنوب أوكرانيا