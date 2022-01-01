  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أسطورة مانشستر يونايتد يقدم نصيحة لفريقه للخروج من الأزمة

الخميس 21 أبريل 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة مانشستر يونايتد يقدم نصيحة لفريقه للخروج من الأزمة



وكالات / سما /

أبدى الإنجليزي بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، غضبه وحزنه لما انتهت إليه نتيجة كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة على يد غريمه ليفربول، برباعية نظيفة، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للبريميرليج.

ونشر سكولز عبر "ستوري إنستجرام"، صورة المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، وكتب عليها: "انهوا الموسم في المركز الثامن، وامنحوا هذا الرجل الوقت الذي يحتاجه".

ويشير سكولز إلى عدم ضرورة التأهل لأي مسابقة أوروبية في الموسم المقبل، والاهتمام بتجهيز الفريق أولًا.

وأضاف: "حزين جدًا لما يحدث، فريق لا يمكن التعرف عليه".

وارتبط اسم تين هاج بقوة، بتولي قيادة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل المتعلقة بعقده.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد خسر يونايتد 0-9 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام ليفربول هذا الموسم.

وأضافت الشبكة، أن هذه ثاني أقسى هزيمة مجمعة لمانشستر يونايتد (ذهاب وإياب) أمام فريق واحد في الدوري الإنجليزي بكافة مسمياته.

وكان يونايتد قد سقط بنتيجة 0-11، أمام ساندرلاند بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة في موسم 1892-1893.

#بول سكولز #مانشستر يونايتد #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: بعد “قمة النقب” المستفزة.. حماس تحقق 3 انتصارات على "إسرائيل"

انطلاق "مسيرة الأعلام" باتجاه باب العمود بمشاركة بن غفير (فيديو)

فيديو .. تسريب جديد لمحمد مرسي حول السادات والإسرائيليين

صحيفة أمريكية: ابن سلمان بالشورت مع مسؤول أمريكي ويصرخ بسبب خاشقجي

تخوفات من غضب روسي...غانتس يصادق على تزويد معدات دفاعية لأوكرانيا

أسعار صرف العملات

مُجاملة بطعم سياسي تعني الكثير: الأمير بن سلمان يَطمَئِن على الملك عبدالله الثاني

الأخبار الرئيسية

رسائل تهديد إسرائيليّة لقيادة حماس: لن نتحمّل المزيد من الصواريخ وجيشنا بحالة تأهب قصوى

الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

سرايا

كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة

20 إصابة و3 معتقلين خلال اقتحام الاقصى لليوم الخامس على التوالي

طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم