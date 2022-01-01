أسطورة مانشستر يونايتد يقدم نصيحة لفريقه للخروج من الأزمة

وكالات / سما /

أبدى الإنجليزي بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، غضبه وحزنه لما انتهت إليه نتيجة كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة على يد غريمه ليفربول، برباعية نظيفة، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للبريميرليج.

ونشر سكولز عبر "ستوري إنستجرام"، صورة المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، وكتب عليها: "انهوا الموسم في المركز الثامن، وامنحوا هذا الرجل الوقت الذي يحتاجه".

ويشير سكولز إلى عدم ضرورة التأهل لأي مسابقة أوروبية في الموسم المقبل، والاهتمام بتجهيز الفريق أولًا.

وأضاف: "حزين جدًا لما يحدث، فريق لا يمكن التعرف عليه".

وارتبط اسم تين هاج بقوة، بتولي قيادة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل المتعلقة بعقده.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد خسر يونايتد 0-9 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام ليفربول هذا الموسم.

وأضافت الشبكة، أن هذه ثاني أقسى هزيمة مجمعة لمانشستر يونايتد (ذهاب وإياب) أمام فريق واحد في الدوري الإنجليزي بكافة مسمياته.

وكان يونايتد قد سقط بنتيجة 0-11، أمام ساندرلاند بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة في موسم 1892-1893.