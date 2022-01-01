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موقف ميسي من الاستمرار في حديقة الأمراء.. ويقطع وعدًا لجمهور باريس

الخميس 21 أبريل 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف ميسي من الاستمرار في حديقة الأمراء.. ويقطع وعدًا لجمهور باريس



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من البقاء في حديقة الأمراء، في الصيف المقبل.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة، بعد نهاية عقده، وصعوبة التجديد بسبب أزمة الرواتب.

وترددت أنباء قوية حول نية البرغوث الأرجنتيني في الرحيل عن فرنسا بعد موسمه الأول، وذلك بسبب الانتقادات التي وجهت له بسبب تذبذب مستواه.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رغبة ميسي تتمثل في البقاء مع سان جيرمان في الموسم المقبل، ومحاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي نفسه فوجئ بالأنباء التي ربطته بالرحيل عن فرنسا، خاصة وأنه لم يفكر في هذا الخيار، فقد وقع لمدة موسمين في حديقة الأمراء.

وأكدت الصحيفة، أن صيحات الاستهجان من المدرجات بعد الإقصاء من دوري الأبطال على يد ريال مدريد، لم تدفع ميسي للتفكير في الرحيل، فعلى الرغم من أنه لم يعتد على تلقي اللوم من جمهوره، إلا أنه يتفهم تمامًا الإحباط الناجم عن الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر، أن ميسي يعاني حاليًا من إصابة في وتر أكيليس، ستبعده عن مباراة الليلة أمام أنجيه، وهي المباراة التي لو فاز بها سان جيرمان سيتوج بلقب الدوري الفرنسي رسميًا.

#ميسي #باريس سان جيرمان #حديقة الأمراء #برشلونة

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