15 ألف سائح إسرائيلي يزورون المغرب بمناسبة “عيد الفصح”

القدس المحتلة / سما /

زار أكثر من 15 ألف سائح إسرائيلي المغرب، بمناسبة عيد الفصح، بحسب دبلوماسي إسرائيلي.

جاء ذلك وفق تغريدة لنائب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، إيال دافيد، نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، الأربعاء.

وقال دافيد: ” بمناسبة عيد الفصح قدم أكثر من 15 ألف سائح إسرائيلي للاستمتاع بعطلتهم هذا العام رفقة عائلاتهم بالمغرب الجميل”.

وعيد الفصح اليهودي، بدأ السبت الماضي، ويستمر أسبوعًا.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي: “نترقب مجيء عدد أكبر في الصيف المقبل؛ لتعزيز علاقاتنا في هذا المجال الذي يزدهر بين بلدينا”.

ووضع دافيد صورة، مرفقة بالتغريدة، معلقا عليها “كنا سعداء بلقاء أول ملحق سياحي مغربي (لم يسمه) الذي سيستقر في تل أبيب قريبا”.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة المغربية حول تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي، حتى الساعة 20.00 “تغ).

وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.