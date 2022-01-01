فيديو.. ريال مدريد يلامس لقب الليجا بفوز مستحق على أوساسونا

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أل سادارا”، ضمن إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

واقترب ريال مدريد خطوة أخرى نحو تحقيق لقب الليجا هذا الموسم، حيث وسّع الفارق مع اتلتيكو مدريد الوصيف إلى 17 نقطة، ومع غريمه التقليدي برشلونة إلى 18 نقطة، علماً أن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين.

وأجرى المدرب كارلو أنشيلوتي العديد من التغييرات على تشكيلته المعتادة، حيث أراح كل من لوكا مودريتش وتوني كروس وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، وأقحم داني سيبايوس وناتشو وإدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.

ورغم أن ريال مدريد لا يلعب بتشكيلته الأساسية، لكنه حاول السيطرة على الملعب منذ الدقائق الأولى، واحتاج الفريق لـ12 دقيقة فقط حتى يسجل الهدف الاول عن طريق ديفيد ألابا، الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس.

ولم تدم فرحة ريال مدريد بهدف التقدم طويلاً، لأن أوساسونا نجح في تسجيل هدف التعادل بعد دقيقة واحدة فقط، وحمل الهدف توقيع أنتي بوديمير، بعد هجمة مرتدة مميزة. لكن الريال نجح في تسجيل هدف التقدم مجدداً عن طريق ماركو أسينسيو مع نهاية الشوط الأول.

وكثّف ريال مدريد هجومه خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تحصله على ركلتي جزاء، لكن كريم بنزيما لم ينجح في ترجمتهما إلى هدف، وأهدر كلا الركلتين.

وحاول الفريق الملكي إضافة أهداف أخرى خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، لكن التوفيق غاب عنه في جميع المحاولات خلال الوقت الأصلي. قبل أن يسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مستغلاً التمريرة المميزة من زميله فينيسيوس جونيور.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 78 بهذا الانتصار، معززاً موقعه في الصدارة. بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 44، ليبقى في المركز التاسع في سلم الترتيب.