فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح برايتون في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق انتصارٍ كاسح على برايتون بثلاثية نظيفة، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر قد بدأ عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ونجح النجم البرتغالي برناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثالث الذي أكد فوز السيتي في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثة أهدافٍ دون رد.

وعاد مانشستر سيتي بفوزه اليوم للمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، وذلك بفارق نقطة يتيمة عن الوصيف ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد واتفورد على أرض ملعب الاتحاد يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب برايتون مع ساوثهامبتون على أرض برايتون يوم الأحد.

ويأمل بيب جوارديولا وجمهور السيتي أن يتجنب الفريق أي فقدان للنقاط لتفادي خسارة اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح ليفربول الذي يعيش فترة طيبة.