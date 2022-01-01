  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. أرسنال يتغلب على تشيلسي برباعية في ديربي لندني مُثير

الخميس 21 أبريل 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أرسنال يتغلب على تشيلسي برباعية في ديربي لندني مُثير



وكالات / سما /

تمكن فريق أرسنال من تحقيق انتصار مُثير على جاره اللندني تشيلسي بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج قد بدأ عن طريق إيدي نكيتياه في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل تيمو فيرنر للبلوز في الدقيقة 17.

وعاد إيميل سيمث رووي ليُسجل هدف التقدم للجانرز في الدقيقة 27 بعد لمسة فنية متقنة من خارج منطقة الجزاء، وعاد القائد سيزار أزبلكويتا ليُسجل هدف التعادل الثاني للبلوز في الدقيقة 32 بعدخطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي للمدفعجية.

وتمكن نكيتياه من تسجيل هدف الفوز لرجال المُدرب ميكل أرتيتا وذلك بعد أن توج هجمة بدأت من الشاب نونو تافاريس لتصل إليه الكرة التي أربكت دفاع تشيلسي بشكلٍ لافت قبل هز شباك إدوارد ميندي للمرة الثالثة في المُباراة.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد تدخل من أزبلكويتا على بوكايو ساكا، ليتمكن ساكا بنفسه من تسجيل الهدف الرابع للجانرز.

وارتفع رصيد أرسنال بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 57 يحتل بهم الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 62 يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

وسيلعب أرسنال المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم السبت المُقبل على أرض ملعب الإمارات في لندن، فيما سيلعب تشيلسي مع ويست هام على أرض ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

#أرسنال #تشيلسي #ديربي لندن #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: بعد “قمة النقب” المستفزة.. حماس تحقق 3 انتصارات على "إسرائيل"

انطلاق "مسيرة الأعلام" باتجاه باب العمود بمشاركة بن غفير (فيديو)

فيديو .. تسريب جديد لمحمد مرسي حول السادات والإسرائيليين

صحيفة أمريكية: ابن سلمان بالشورت مع مسؤول أمريكي ويصرخ بسبب خاشقجي

تخوفات من غضب روسي...غانتس يصادق على تزويد معدات دفاعية لأوكرانيا

مُجاملة بطعم سياسي تعني الكثير: الأمير بن سلمان يَطمَئِن على الملك عبدالله الثاني

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

سرايا

كشف تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة

20 إصابة و3 معتقلين خلال اقتحام الاقصى لليوم الخامس على التوالي

طائرات الاحتلال الاسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

ED111F02-A0BF-4070-B13E-9ABDADB07A3A

4 إصابات بالهلع جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على "سديروت"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم