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انضمام الأسيرين زياد حمودة وعبد المجيد مهدي إلى قائمة "عمداء الأسرى"

الخميس 21 أبريل 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انضم الأسيران عبد المجيد مهدي وزياد حمودة، وكلاهما من محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، عامهما الـ21 داخل سجون الاحتلال، لينضما بذلك إلى قائمة عمداء الأسرى والتي ارتفعت اليوم لتصل إلى (187) أسيراً.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الأسير مهدي بتاريخ 21 نيسان 2002 وحكم بالسجن المؤبد، والأسير حمودة بذات التاريخ وحكم بالسجن لـ23 عاماً.

وأضافت: من بين "عمداء الأسرى" يوجد نحو (25) أسيراً معتقلون منذ ما قبل "أوسلو"، وما يُعرفون بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام 2013، ويوجد من بين هؤلاء (13) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل، أقدمهم الأسيرين " كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983

#هيئة الأسرى #الأسرى

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