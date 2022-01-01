الكشف عن اتصالات مصرية مع السلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

غزة/ سما /

كشف مصدر مصري مطلع عن "اتصالات أجرتها القاهرة مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، طالبتهم فيها بفرض مزيد من الإجراءات الأمنية لمنع المجموعات المسلحة التابعة لكتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح، من ممارسة أي أعمال من شأنها رفع حدة الصدام".

ولفت المصدر وفقا لصحيفة "العربي الجديد" إلى أن "المسؤولين في القاهرة، طالبوا رئيس المخابرات في السلطة ماجد فرج، بضرورة منع التنسيق بين المجموعات المسلحة من كتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة".

وقال المصدر إن القاهرة "تلقت أيضاً رداً سلبياً من المسؤولين في السلطة"، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس "أكد عدم قدرته على السيطرة على تلك المجموعات، وشدد على أنها خارج سيطرة الحركة وأجهزة السلطة في الضفة الغربية".

واعتبر المصدر أن الرئيس عباس قد يكون بمقدوره لعب دور في التعامل مع تلك المجموعات، إلا أنه يرى أن ذلك ليس في صالحه، فهو يريد أن تزيد الأزمة التي تسببها تلك المجموعات للاحتلال، حتى يضطر الأخير لاحقاً للتواصل معه، ويتم خلق دور له يعظّم من أهمية تواجده في المشهد".

على صعيد آخر، قالت المصادر إن "الاجتماع الطارئ الذي من المقرر أن يستضيفه الأردن اليوم الخميس للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، لن يخرج سوى ببيان يطالب كافة الأطراف بضبط النفس".

وأوضحت المصادر أنه "لا يوجد توافق بشأن قرارات متعلقة بمسألة التقسيم الزماني والمكاني الذي يصر الجانب الإسرائيلي على فرضه في المسجد الأقصى".