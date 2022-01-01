الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم طالب

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين بينهم طالب في المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة يطا جنوب الخليل، أثناء تواجدها قرب مستوطنة "معالي أدوميم"، كما اعتقلت المواطن فراس كايد سعيد دعنا أثناء تواجده في منطقة واد الحصين قرب عمارة الرجبي بالبلدة القديمة، والطالب يزن عيد أبو ارميلة (13 عاما) من المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.