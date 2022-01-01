الشعبية : الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

غزة/ سما /

أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ القصف الصهيوني على قطاع غزة، فجّر اليوم الخميس، محاولة فاشله لتحييد قطاع غزة عن المعركة التي يخوضها شعبنا في القدس وسائر الضفه ضد الاحتلال، واقتحامات مستوطنيه للقدس والمسجد الأقصى.

وشددت الجبهة، في تصريح صحفي أن المقاومة لن تقف صامته أمام جرائم الاحتلال وما تتعرض له مدينة القدس، وأن الغارات الجوية التي تعرض لها قطاع غزة فجر اليوم ماهي إلاّ توسيع لدائرة النار التي سيكتوي بها الاحتلال، وما نجم عن معركة سيف القدس ليس ببعيد.

وتوجّهت الجبهة بالتحيّة لكل جماهير شعبنا في كل أماكن تواجدهم، مُؤكدةً أنّ القدس ستبقى عاصمتنا الأبديّة، وسيستمر شعبنا ومقاومته الباسلة في النضال حتى إنهاء الاحتلال واقتلاعه من أرضنا.