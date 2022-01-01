هنية يعلق على الأحداث الجارية في المسجد الأقصى ومسيرة الاعلام

غزة/ سما /

علق إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم الخميس، على الأحداث الجارية في المسجد الأقصى.

وقال هنية في تصريح صحفي له، بأن ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة.

وأضاف: "أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".

وتابع: "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين".

وأشار إلى أن، الشعب الفلسطيني والمرابطات في المسجد الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدمًا.

وأوضح: "كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام سوف نهزم سياسة الاقتحام وما زلنا في بداية المعركة".