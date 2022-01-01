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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 21 أبريل 2022 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة حارا وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل، حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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