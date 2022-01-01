محادثة هاتفية بين بينيت وولي العهد البحرينيّ

المنامة/سما

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، محادثة هاتفية مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ووفق الوكالة، فقد بحث الجانبان "أهمية عدم التصعيد بالقدس واحترام كافة شعائر الأديان وحرية ممارساتها".

وأفادت الوكالة بأن "ولي العهد هنأ رئيس وزراء إسرائيل بعيد الفصح... وتم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت: "في هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".

وأمس الثلاثاء، حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان من أن "أيام صعبة مازالت تنظر بالقدس"، مشيرا أن القادة الفلسطينيين والإسرائيليين يتحملون مسؤولية الحد من التوتر الحالي هناك.

ومنذ أيام، تتعرض القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى، لاقتحامات يومية ودعوات مستوطنين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد "الفصح اليهودي".

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري، أسفرت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، عن استشهاد 18 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.