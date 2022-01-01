لبنان: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر الاعتداءات الارهابية على الاقصى

بيروت/سما/

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب بشدة الاعتداءات الإرهابية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمصلين فيه من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي على الاحتلال والظلم والعدوان.

واعتبر الخطيب أن ما يحدث يشكل انتهاكا صارخا للمقدسات الدينية وحرمتها التي كفلتها المواثيق والاعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحد سافر لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، مضيفاً "نضع ذلك برسم الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية المطالبة بإدانة هذا العدوان وتطبيق القرارات الدولية وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني الذي يؤكد يوما بعد يوم إصراره على الحفاظ على حقوقه التاريخية المشروعة، وعلى وقفته الشجاعة بوجه الغزاة الصهاينة المحتلين.

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