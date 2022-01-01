"التعاون الإسلامي" تدين اغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

رام لله/سما/

دانت منظمة التعاون الإسلامي، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، إضافة إلى استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، الإجراءات الاستفزازية اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية، مؤكدة رفضها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وحملت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

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