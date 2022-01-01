إصابات بالاختناق واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم

نابلس/سما/

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سالم شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاكف اشتية وهو في الستينيات من عمره.

وقال أمين اشتية، شقيق المعتقل لـ "وفا" إن قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات مدنية، اقتحمت منازل العائلة، وسط إطلاق للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا على السكانين بالضرب، أطفالًا ونساءً ورجالًا، إضافة إلى العبث وتخريب محتويات المنازل، قبل أن تعتقل شقيقه عاكف.