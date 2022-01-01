وزارة الرياضة الإسرائيلية تطالب "الفيفا" بمعاقبة "الزلزولي"

القدس المحتلة/سما/

طالبت وزارة الرياضة الإسرائيلية الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة اللاعب المغربي ونجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عبد الصمد الزلزوي نظرًا لنشره تغريده "مستفزة" للشعب الإسرائيلي على حد تعبيرها.

ونشر الزلزولي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تظهر رجل شرطة إسرائيلي يعتدي بطريقة وحشية على مواطن فلسطيني أعزل كان برفقة طفله في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وعلَّق الزلزولي على الصورة، وكتب: "اللعنة على إسرائيل"، لكن التغريدة تم حذفها بعد ذلك بدقائق.

وعلى الرغم من قيام الزلزولي بحذف الصورة، إلا أنها انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها المتابعون عبر حساباتهم.

وبات الزلزولي أحدث المنضمين من اللاعبين المسلمين لقائمة منتقدي السياسة الإسرائيلية، واعتداءاتها على مدينة القدس المحتلة.

وأثارت تغريدة الزلزولي غضب العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي هاجمت اللاعب المغربي، ومن بينها صحيفة "يسرائيل هيوم".

ووصفت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني موقف الزلزولي، الذي ظهر بأداء رائع مع برشلونة في بداية الموسم مع المدرب الهولندي رونالد كومان، وفي الأيام الأولى لخلفه تشافي هيرنانديز، بأنه موقف "حاد، وواضح ضد إسرائيل".

وسمح الموقع للعشرات من الإسرائيليين بمهاجمة الدولي المغربي، والتي حملت تهديدات صريحة للاعب، حيث حمل أحد التعليقات تهديداً واضحاً: "بكسر ساقيه حتى لا يستطيع اللعب بعد الآن"، بينما رد آخر بالقول: "سيدفع الثمن في المستقبل".