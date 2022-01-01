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حماس تطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر

الأربعاء 20 أبريل 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر



غزة/سما/

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن  السلطة في الضفة الغربية ضد المقاومين والنشطاء، ومواصلة اقتحامها المنازل وترويعها النساء والأطفال.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي، إنّ استمرار ذلك النهج في ظل تصعيد الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل على شعبنا وأهلنا في الضفة والقدس والمسجد الأقصى، والداخل الفلسطيني المحتل، لا يخدم الحالة الفلسطينية الموحّدة، بل يُضعفها في مواجهة التحديات الصعبة، وفي مقدمتها مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية التي باتت تشكل الخطر الأكبر على قضيتنا الفلسطينية.

وأضاف برهوم، نطالب قيادة السلطة الفلسطينية بوقف ممارسات أجهزتها الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة قبيل عيد الفطر المبارك، صوناً لكرامة مناضلينا، وتعزيزاً لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوان مستوطنيه المتواصل.

#حماس #فوزي برهوم

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