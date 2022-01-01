مسؤول أمني إسرائيلي كبير: وصول بن غفير لباب العمود سيؤدي الى اطلاق الصواريخ تجاه "اسرائيل"

غزة/سما/

قال موقع "إسرائيل اليوم" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير أنه "في حال وصول عضو الكنيست المتطرف بن غفير الى باب العامود ومسيرة الأعلام، فهناك احتمال كبير أن تطلق حماس صواريخ تجاه "إسرائيل"، وأن نصحو غدا على عملية حارس أسوار 2".



وأضاف الموقع أن نفتالي بنت تبنى توصية الأجهزة الأمنية بمنع بن غفير من المشاركة بمسيرة الأعلام.

وفي سياق متصل قال مسؤولون أمنيون لـ قناة كان العبرية " ان قرار منع عضو الكنيست بن غفير من الوصول إلى باب العمود في القدس يهدف إلى منع التصعيد الأمني.

وأضاف المسؤولون "قد يتسبب وصوله في الانجرار إلى عملية "حارس الأسوار 2" وتعرض المدينة للصواريخ، نحن نواجه نفس المؤشرات التي كانت قبل العملية السابقة.