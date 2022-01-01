الاحتلال يضع شروطًا لتسليم جثامين الشهيدين اغبارية

القدس المحتلة/سما/

- ذكر موقع "واي نت" العبري، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية قد تقدم على خطوة تسليم جثامين الشهيدين أيمن وإبراهيم اغبارية منفذي عملية الخضيرة مؤخرًا، وذلك بعد شهر رمضان ولكن ضمن شروط.

وبحسب الموقع، فإن الشروط شملت تحديد عدد المشاركين بالجنازة، وموعد ساعة انطلاقها.

وأشار الموقع إلى أنه بسبب صعوبات قانونية تجد الشرطة الإسرائيلية صعوبات في الاحتفاظ بالجثامين، فيما أوصت جهات أمنية وعسكرية وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالإيعاز بتسليم جثامين منفذي العمليات الأخيرة من سكان الخط الأخضر الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهم شهداء عائلة اغبارية، ومحمد أبو القيعان من النقب.