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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 20 أبريل 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/19)، وللمتأخرين من الكشف السابق.

وذكرت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك للحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/16)، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر. 

وبيّنت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

– الخميس 4/21: فحص الحافلات (3-5).

– الأحد 4/24: فحص الحافلات (6-8).

– الإثنين 4/25: فحص الحافلة التاسعة.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#معبر رفح #السفر عبر معبر رفح

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