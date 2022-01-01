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قلقيلية: وقفة في جامعة القدس المفتوحة تنديدا بعدوان الاحتلال على الأقصى

الأربعاء 20 أبريل 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: وقفة في جامعة القدس المفتوحة تنديدا بعدوان الاحتلال على الأقصى



قلقيلية/سما/

شارك عشرات المواطنين وطلبة جامعة القدس المفتوحة فرع قلقيلية، اليوم الأربعاء، في وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المستوطنين المتكررة له.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في الحرم الجامعي بقلقيلية، اليافطات المنددة بالاحتلال وإجراءاته والداعمة للمقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى.

وتحدث محافظ قلقيلية رافع رواجبة عن الهجمة الاستيطانية على القدس، واستهداف المقدسات الإسلامية ومحاولة طمس تاريخ الأرض الفلسطينية وهويتها، داعيا الى تكثيف الفعاليات الداعمة لنصرة القدس والأسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامتنا وكرامة الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره، ندد مدير فرج جامعة القدس المفتوحة بقلقيلية نور الأقرع بالصمت الدولي حول ما تتعرض له فلسطين وخاصة التنكيل بالأسرى، قائلا: "على أحرار العالم الوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة، وحماية القدس بما فيها الأقصى، والحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

من ناحيته، دعا مروان خضر من إقليم فتح، الالتفاف حول القيادة، ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال وعدوانه.

#جامعة القدس المفتوحة #المسجد الاقصى

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