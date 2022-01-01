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منظمة التعاون الإسلامي: التصعيد الإسرائيلي ضد الأقصى اعتداء على حقوق الأمة الإسلامية جمعاء

الأربعاء 20 أبريل 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي: التصعيد الإسرائيلي ضد الأقصى اعتداء على حقوق الأمة الإسلامية جمعاء



جدة/سما/

- وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدة أطراف دولية فاعلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، من خلال اقتحامه، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الوحشية على المصلين العزل داخله، ما أدى إلى جرح واعتقال المئات منهم.

وأكد الأمين العام في رسائله التي وجهها إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك يشكل اعتداء على الحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إشعال حرب دينية وتأجيج العنف في المنطقة وخارجها.

ودعا طه جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل، في ظل هذه الأوضاع الحرجة، للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لضمان حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بحرية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.

وطالب جميع الأطراف بتكثيف الجهود الدولية من أجل إحياء مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

#التعاون الاسلامي #التصعيد الاسرائيلي #المسجد الاقصى

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