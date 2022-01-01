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مصرع امرأة في حادث سير قرب طولكرم

الأربعاء 20 أبريل 2022 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع امرأة في حادث سير قرب طولكرم



طولكرم/سما/

لقيت امرأة مصرعها في حادث سير وقع على شارع جبارة جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر أن الضحية في حادث الطرق جنوب طولكرم بالأصل من مدينة باقة الغربية في أراضي 48، تدعى فريال خضر دقة، وهي زوجة جمال فلاح فارس دقة من سكان بلدة عتيل شمال طولكرم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المرأة لقيت مصرعها من جرّاء حادث سير على طريق جبارة جنوب طولكرم، بعد اصطدام سيارتها مع خلاط باطون.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة المرأة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونعى آل دقة في عتيل والوطن والمهجر فقيدتهم، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة للوقوف إلى جانبها ومواساتها، فور انتشار الخبر.

#طولكرم #حادث سير

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