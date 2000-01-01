طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

غزة/سما/

أقرت متابعة العمل الحكومي بغزة، عدة قرارات إدارية في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء.

حيت متابعة العمل الحكومي، أهلنا المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك، الذين انتفضوا في وجه مخططات الاحتلال وقطعان المستوطنين، لاقتحام المسجد، وأشادت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم بحالة الوحدة والالتفاف الوطني التي تجسدت دعما لأهلنا في القدس والضفة، ورفضا لجرائم المحتل، داعية لشد الرحال للمسجد والرباط فيه. واستمعت إلى تقرير من وزارة الزراعة حول إجراءاتها لبناء المخزون الاستراتيجي لمنتج الأعلاف، كما اطلعت على مذكرة تفصيلية حول عمل الجهات الحكومية في شهر رمضان، لتسهيل المرور وضبط الأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص.

وناقشت متابعة العمل الحكومي عددًا من التقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر جلسات: لجنة الشؤون الإدارية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عددًا من المذكرات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت المتابعة ما يلي: تكليف وزارة المالية بصرف دفعة راتب الشهر الحالي للموظفين بنفس النسبة والآلية وذلك قبل عيد الفطر السعيد. صرف مساعدة مالية بمناسبة عيد الفطر لمتطوعي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، البالغ عددهم (2000) متطوع.

تخصيص مبلغ مالي بقيمة (500,000 شيكل) -نصف مليون شيقل-، لتحسين واقع مدارس التربية الخاصة- ذوي الاحتياجات الخاصة.

اعتماد برنامج التشغيل المؤقت (صمود)، المقترح من وزارة العمل لتعزيز صمود الخريجين.

إعفاء (8,191) طالباً وطالبة من رسوم امتحان الثانوية العامة للعام 2022م، بناءً على دراسة الحالة الاقتصادية وتقديراً لظروفهم المعيشية.

إقرار إجازة الفصل الثاني وعيد الفطر السعيد بالمدارس لتبدأ يوم السبت الموافق 23 ابريل، على أن تُستأنف الدراسة بتاريخ 7 مايو. الإفراج عن 208 موقوفا من الغارمين بعد تسوية أوضاعهم القانونية.

اعتماد تشكيل مجلس إدارة هيئة المعابر والحدود. المصادقة على مشروع حوسبة إجراءات صرف بدل العمل الإضافي للموظفين.

الموافقة على زيادة المخصص المالي الشهري للأطباء الملتحقين في برنامج البورد الفلسطيني (التخدير، العناية، الطوارئ عام). منح خصم بنسبة 30% من قيمة الترخيص لكتبة العرائض في قطاع غزة، وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار. منح خصم بنسبة 90% من قيمة مستحقات تلزيم المقاصف المدرسية عن العام الدراسي (2020-2021م).

اعتماد إجازة يوم الأحد الموافق 24 إبريل الحالي، للموظفين المسيحيين فقط في الدوائر الحكومية، بمناسبة عيد الفصح. تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم تقرير حول سير إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات الاقراض بناءً على النظام المعتمد.