صحيفة أمريكية: ابن سلمان بالشورت مع مسؤول أمريكي ويصرخ بسبب خاشقجي

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء، إن "طريقة استقبال وتعامل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في السعودية، مثيرة للجدل".



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "محمد بن سلمان البالغ من العمر 36 عاما استقبل جاك سوليفان في أيلول/ سبتمبر الماضي، وكان يرتدي سروالا قصيرا (شورت)"، منوهة إلى أن "ولي العهد السعودي تبنى في بداية اللقاء نبرة هادئة لكن ذلك تغير بعد طرح قضية خاشقجي".



وأوضحت أن "مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جاك فتح موضوع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما أثار غضب ابن سلمان وجعله يصرخ في وجهه".



وأضافت: "وفق شهود عيان أوضح الأمير للسيد سوليفان أنه لا يرغب أبدا في مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى.. وقال لسوليفان إن الولايات المتحدة يمكن أن تنسى طلبها زيادة إنتاج النفط".

وفي آذار/ مارس الماضي، نشرت "وول ستريت جورنال" تقريرا، كشفت فيه عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد "رفضا" مكالمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول ملف الأزمة الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة آنذاك عن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، قولهم إن "البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس بايدن والزعماء الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ظل محاولات أمريكية للحصول على دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط".